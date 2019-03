Galerii: Hiiumaal valmib haarav kogupere elamuskeskus

Külastaja alustab teekonda Hiiumaa veealusest maailmast, milles õpib Hiiumaa tekkeloo, merekultuuri ja veealuse ajaloopärandi kohta. Rannikukorrus tutvustab Hiiumaa mitmekesist loodust, vaatamisväärsusi ja külastusobjekte ning aitab külastajal paremini mõista traditsioonilist looduse ja merega ühes rütmist elamist. Hiidlaste lugude korrus pakub kohalikele samastumisrõõmu ja lustlikke avastusi saare külastajatele. Ruumis keskendutakse hiidlaste kogukonnale, hiiu elutajule ja kultuuri ilmingutele nagu oma keel ja hiiu nali. Hiiumaa tunde korrus annab sõnajärje erinevatele inimestele, kes Hiiumaad ühel või teisel põhjusel ikka väisavad ning seda kohta väga eriliseks peavad, ning püüab läbi erinevate profiilide tabada Hiiumaa võlu olemust. Taevase Hiiumaa korrus on lõbus lustimisala lastele, kes saavad seal turnida, linnu kombel lennata ja erinevaid mänge proovida. Ekspositsiooni lõpetab tuulekella installatsioon terrassil koos suure suunaviitade postiga, mis julgustab külastajat Hiiumaad omal käel edasi avastama.

Majas asuv 23-meetrine ronimissein on visuaalselt kujundatud tuulekeerisena ja on sobilik eri võimekuse ja ambitsioonidega ronijatele – väike turnimisala sobib ka üsna väikestele lastele, samas kui suuremaid väljakutseid otsivad täiskasvanud ja teismelised saavad katsetada raskematel radadel ronimist.

Elamuskeskuse Tuuletorn ekspositsiooni loob produktsiooniettevõte Motor, kes on loonud Eestis näiteks Lennusadama, Teletorni ja Vabamu sisulahendused.

Läinud nädalal kogunenud seitsmeliikmeline komisjon hindas kahte esitatud pakkumist. Hindamiskomisjoni esimees Omar Jõpiselg ütles, et komisjoni töö oli keeruline, sest esitatud olid tugevad pakkumised, millest üks oli teisest napilt, aga siiski kindlalt parem. Jõpiselg lisas, et kaalukeeleks võidutöö puhul sai Hiiumaa hiidlaslik kajastamine: «Motor oli saanud paremini pihta Hiiumaa olemusele: Hiiumaa on väga merekeskne.»

Ta avaldas heameelt, et juba peetud vestlustest on selgunud, et Eesti suurim ekspositsioonitootja võtab Tuuletorni sisu tootmist väga tõsiselt ning kaasab Hiiumaaga seotud loomeinimesi. Juba on selge, et projekti loovjuht ja elamuskeskuse lavastaja on Jaanus Rohumaa.

Motori juhatuse liige Ott Sarapuu ütles, et ettevõtte meeskond on õnnelik, et saab Tuuletorni rajamises osaleda. «Samas tunneme ka selgelt vastutust, et see õnnestuks nii, nagu on planeeritud. Usun, et meie pikaajalised kogemused on siin abiks,» lisas Sarapuu. «Pean oluliseks, et kohalik kogukond tunneb, et see on nende nägu ja peegeldab Hiiumaad. Sestap oleme lahkesti valmis kuulama soovitusi ja nõuandeid.»

Käina Tuuletorni ekspositsiooni eesmärk on luua Hiiumaa ainulaadsust elamuslikult esitav atraktiivne, kvaliteetne ja mugav ajaveetmiskoht, mis suunab avastama ka teisi Hiiumaa turismiobjekte.