10 kõige ebatavalisemat sauna Eestis, mida sa ilmselt veel külastanud pole

Ermistu Puhkeküla parvsaun (Pärnu maakond, Ermistu küla)

Ermistu järve peal asuv privaatne kahekorruseline parvsaun pakub saunaelamusi kuni kümnele inimesele. Esimesel korrusel asub mahukas puuküttega leiliruum, redel ujuma minekuks ja istumisnurgake, teisel korrusel on võimalik grillida ja ühiselt laua ääres istuda ning imeilusat järvevaadet nautida. Rendihind on 15 €/tund ja minimaalselt saab sauna rentida kaheks tunniks. Tuleb arvestada, et sauna kütmisaeg on üks tund. Parema elamuse andmiseks kütab saunaline oma sauna ise kuumaks. Küttepuud ja paat on hinna sees.

Parvesaun Sea Rock (Hiiu maakond, Pärna küla)

Sõru sadamas ootab ekstreemelamuse otsijaid avatud parvesaun Sea Rock. Parve sildumiskohas on juurdepääs maad mööda ajaloolise purjelaeva Alar kõrvalt. Olenevalt ilmaoludest ja klientide soovist teeme väljasõite merele. Soela väinas Sõru silmas on mõõdetud Eesti kiireimad merehoovused, seega peame arvestama loodusjõududega. Puhkuseks vee peal pakume teravat leili, jahutavat merevett, Eesti ühe parema vaatega terrassi ja ööbimist vähemalt viiele inimesele. Sauna platvorm on 5x8 meetrit, sellest umbes poole hõlmab saunamaja. Söögid-joogid saab kaldalt kaasa võtta (pood ja kõrts on Sõru sadamas).

Kes meist ei teaks, et Järvamaal Järva-Jaanis on muuseume rohkem kui Eesti keskmises väikealevikus? Siin on ka Eesti suurim tuletõrjeautode kollektsioon Järva-Jaani tuletõrjemuuseumis. Paljud «vanakesed» enam tulekuke kustutamiseks ei kõlba, aga muuks otstarbeks küll. Nii teenivad nad rahvast saunamõnusid pakkudes või seminarisaaliks ümber ehitatuna. Järva-Jaanis on mitu elamust pakkuvat sauna, mis on ehitatud just tuletõrjeautodesse. Saun sõidab ka sinna, kuhu sinul just tarvis on. Võimalik on tellida ka vesimassaažidušši tuletõrjeautost.

Hiiumaa kärusaun on ainulaadne mobiilne saun, millega saad saunamõnusid nautida ükskõik millises Hiiumaa imeilusas paigas. Võta sõbrad kokku, haagi saun enda auto taha ning põruta kas või otse mereäärde leili viskama. Boonusena saad nautida ilusat merevaadet läbi sauna klaasseina ning leili lõpetuseks hüppa merevette ujuma. Metsikult tegus Hiiumaa!

Kaptenimaja ja laevasaun (Harju maakond, Rohuneeme küla)