Meie mees Aasias: indialaste äristiil on viimane asi, millega soovid modernses Hongkongis kokku puutuda

«Mis teha... Väga tobe olukord. Maksin esimese öö eest just selleks, et saaksin varakult tuppa ja öisest lennust välja puhata. Nüüd pean ikka väljas ootama. Tahtsin veel peale lõunat messile minna...» Olen täiesti pettunud. Aga saan ka aru, et aafriklane ei saa mind tõesti rohkem aidata.

Õnneks tean ühte parki, mis asub majutuse ligidal, ja nii kolingi oma kandamiga sinna puude alla pingile. Ilm kisub palavaks ja uni tikub peale. Olen ju äsja tulnud Balilt. Lend polnud küll pikk, umbes viis tundi, aga vaatamata sellele on öö magamata. Kuigi Hongkong on väga turvaline paik, ei julge päris pargipingile ikka tukastama jääda. Pealegi võib siis politsei mind tülitama tulla.

Pargi kõrval on mošee ja ilmselt seetõttu on seal oma einestamislaagrid üles seadnud hulgaliselt pearättidega naisi, kes on kõne järgi otsustades ilmselt Indoneesiast pärit. Kui silmad sulgeda, võiks mõelda, et olen tagasi Balil. Tuttav kõnemulin, millest isegi tuttavaid sõnu haaran. Hiljem saan teada, et Hongkongis töötab koduabiliste ja lapsehoidjatena hulgaliselt indoneeslannasid, kes vabal ajal käivad parkides kohtumas.

Helistan broneerimissaidi infonumbrile ja räägin oma loo. Kiirelt leitakse sealpool minu broneering ja ka majutuskohale saadetud meil. Muidugi on mul õigus tuba saada, kinnitavad nad. «Kui te ei saa, helistage meile kohe tagasi,» saan lootustandva soovituse.

Kell kümme olen tagasi majutuse uksel. Selleks ajaks on kogu maja ärkvel. Liftijärjekorrad on pikad, nii üles- kui allasuunda. Kära on palju ja seltskond on kirju, peamiselt indialased ja aafriklased. Alumine korrus on täitunud karrilõhnadega, samuti lift. Köögid asuvad kusagil ülemistel korrustel ja ainus viis söögi transpordiks on ühisliftid, mida kasutavad kõik.

«Meil ei ole ühtegi vaba tuba!» teatab mulle majutuse peremees, dressipükste ja rannaplätudega indialane, vaadates uhke näoga läbi seina kaugustesse. «Ma juba ütlesin sulle telefoni teel!» Ühtäkki on tema inglise keel kuidagi paremaks läinud kui varahommikul telefonis. Kentsakas, aga mitte ka väga. Ju ta üritas minust hommikul kõiki vahendeid kasutades lahti saada.

Noor aafriklane muigab tema selja taga ja teeb käega liigutuse, mida võiks tõlkida: oota, ära muretse, võta rahulikult... Aga ma olen magamata ja tüdinud sellest India stiilis jamast: «Ma helistasin juba vahendajafirmale ja nad kinnitasid, et meil on teile saadetud. Palun rääkige nendega ise. Ma helistan kohe!»

Indialane lülitub seepeale ümber ignoreerimistaktikale, nagu nende rahvusel ikka kombeks, kui ollakse kaotusseisu sattunud. Mind nagu polekski olemas ja ta alustab juttu teiste samasuguste dressipükstes ja plätudes india tüüpidega, kes vahepeal on sinna ilmunud.