Lõunanaabrid kutsuvad meid restoraninädalale, mille tähelepanu keskmes on kanep

Kanep on alati olnud lätlastele lähedane taim. Meie esivanemate jaoks olid kanepiseemned üks tähtsamaid valguallikaid ja kanepi kõrge toiteväärtus oli tuntud juba sajandeid tagasi. Tänapäeval põhjustab kanep mitmesuguseid assotsiatsioone ja seepärast valitigi see Kuldīga restoraninädala peakangelaseks, et tuletada inimestele meelde kanepis sisalduvaid kasulikke toitaineid ja kanepi mitmekesiseid kasutamisvõimalusi toiduvalmistamises.

Kanepiseemned on täisväärtuslik valguallikas, kuna need sisaldavad kõiki asendamatuid aminohappeid, pealegi on kanep ainus taim, mille valku organism nii kergesti omandab. Kanepiõli sisaldab palju kiudaineid ja asendamatuid oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid. Kanepiseemned on rikkad ka vitamiinide B1, B2, B6, C, E ning mineraalide – kaltsiumi ja raua – poolest.

Ka kanepilehed on söödavad. Nendes on nõgeselehtedega sarnaselt palju räni, mis on eluliselt vajalik luude tugevuse ning naha, juuste ja küünte ilu jaoks.

Kanepiseemnetel on samuti tervendavad omadused – need tugevdavad immuunsüsteemi, aitab puhastada keha toksiinidest, vähendavad stressi, aitavad unetuse vastu, parandavad keskendumisvõimet ja mälu.

Pole saladus, et kanepil on eriline maitse, kuid kui kombineerida seda erinevate värskete kohalike toodetega, annab see roale erilise maitseväljenduse. Selles saavad kõik veenduda Kuldīga restoraninädala raames, kus on võimalik tutvuda laia kanepitoodete valikuga enam kui kümnes restoranis, kohvikus ja baaris.