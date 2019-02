Beebiga lennanud naine varustas 200 reisijat kõrvatroppide ja maiustustega

Maiustuste kotikesega oli kaasas ka kiri, millel seisis järgnev tekst: Tere! Minu nimi on Junwoo ja ma olen nelja kuu vanune. Täna lähen ma esimest korda Ameerika Ühendriikidesse, et külastada oma tädi. Ma olen veidi närvis ja hirmul, sest tegemist on minu esimese lennuga. See tähendab seda, et ma võin nutta või teha natukene liiga palju lärmi. Ma proovin küll olla vaikselt, kuid ei saa seda kindlalt lubada. Seega, minu ema pani sinu jaoks kokku väikese kotikese hea ja paremaga! Selles on mõned kommid ja kõrvatropid. Palun kasuta neid juhul, kui lennukis on minu tõttu liiga lärmakas. Mõnusat reisi. Aitäh!