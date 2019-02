Meremess algab avatud konverentsiga mereturismist

Eesti riik on viimastel aastatel investeerinud miljoneid eurosid väikesadamate võrgustiku arendamisse, et meelitada siia üha enam Läänemerel seilavatest alustest. Sadamate ja infrastruktuuri kõrval on olulised ka tooted ja teenused, mida pakutakse maismaal eriti rahvusvaheliste liinide reisijatele. Selle üle, kuidas lähiriikide turistide huvi hoida ning meelitada siia ka kaugema kandi külalisi, arutlevad Taivo Linnamägi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Margus Hunt Tallink Grupist, Valdo Kalm Tallinna Sadamast, Jaano Martin Ots Postimehest ja Lauri Väinsalu Lennusadama jahisadamast.