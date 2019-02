Nädalavahetusel välkusid Hispaania kuurortpiirkonnas noad

Ühe tunnistaja sõnul olid ohvriteks turistide seas populaarse baari uksehoidjad, vähemalt ühe kannatanu seisund on kriitiline. Kohaliku ajalehe Ahora Marina Baiza andmetel sai tüli turistide ja baaritöötajate vahel alguse sellest, et agressiivsetel külastajatel kästi klubist lahkuda.

Politsei esindaja sõnul võeti noakangelased eile õhtul kell 22.30 vahi alla. Mõlemad noormehed on pärit Suurbritanniast. Arvatakse, et tegemist on šotlastega, kuid politsei pole kuuldusi veel kinnitanud.