Eestlannast reisisaatja Austrias: suur osa kohalikke pole isegi näinud seda kultusteost, mis Salzburgi taskusse kamaluga raha kühveldab

Sellest kloostrist saadetakse aastal 1925 noor nunn Maria ühe lesestunud aadlisoost härrasmehe, parun von Trappi juurde aastaks ajaks lapsehoidjaks. Lapsi on parunil ühtekokku seitse. Legendi järgi olevat lapsed aasta möödudes isa käest küsinud, kas Maria ei saaks nende juurde pikemaks ajaks jääda. Muu hulgas olevat lapsed teinud isale ettepaneku Mariaga abielluda. Parun vastanud, et ta ju isegi ei tea, kas ta Mariale üldse sümpaatne on. Maria omakorda leidis aga paruni sedavõrd sümpaatse olevat, et neist saigi abielupaar. Nii parunihärra kui ka ta abikaasa pidasid lugu muusikast, mispärast sündis perekoor, milles kõik kaasa tegid.

Ja järsku sai Salzburgist «Sound of Musicu» linn! Turistid, kellele film jättis Austria loodusest, mägedest ja lossidest kustumatu mulje, hakkasid hordide kaupa Salzburgi külastama ja siin filmiga seotud võtteplatse üles otsima. See kutsus omakorda ellu äriidee – hakata korraldama «Sound of Musicu» tuure, mis toimetaksid külalised just nimelt filmiga seotud kohtadesse, olgu see Baierimaal asuv Berchtesgaden oma Alpi nõlvadega, kus filmi esimesed stseenid on üles võetud, või Leopoldskroni ja Frohnburgi loss, Hellbrunni ja Mirabelli park või Mondsee kirik, kus Maria ja parun abiellusid. Salzburgis toona juba eksisteerinud reisifirma Panorama Tours sõidutas filmi tegijaid ja näitlejaid võttekohtadesse, nii et neil oli juba iseenesest mitu trumpi taskus – nad teadsid kõiki filmiga seotud võttekohti ning filmimisega seotud huvitavaid fakte ja anekdoote. Nii sai alguse «Original Sound of Music Tour», mis müüb end jätkuva eduga, ükskõik kas tuure tehakse jalgratta, segway või bussiga. Paljud Ameerika turistid usuvad, et filmis kõlav laul «Edelweiss» on Austria riigi hümn.