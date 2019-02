Meie mees Aasias: Myanmaril oli meile piinlik üllatus varuks

Aeg: Jaanuar 2019

Koht: Bagan, Myanmar (Birma)

Saatuse tahtel ristuvad minu teed kahe eestlase Ahto ja Ingega, kes oma aastase «Keskeakruiisi» toimumispaigaks on valinud Aasia. Juba nende blogi lugedes tekib mul tunne, et neid inimesi tahaksin lähemalt tunda. Meie esimene kohtumine leiab aset Tais, kus saab ühiselt tuuritades mõtteid mõlgutatud selle üle, kuidas taasühineda Birmas, kuhu nii mul kui nendel on niikuinii kavas minna. Nii juhtubki. Umbes kuu aega hiljem avangi eestlastest ränduritele kummardades oma hotelli välisuksed. Olen sel hetkel teist päeva Birmas.

Ahto ja Inge. FOTO: Ahto Meri

Juhtub ka see, et järgmistel päevadel seame kõik koos oma elektrirollerid joonele iidses Bagani linnas. Keerutame seal liiva üles kord kuivas jõesängis rallitades, siis jälle punaste pagoodide vahel tiirutades ja elamusi otsides. Aga kõige põnevam on siiski kiigata küladesse, kus kohalikud elanikud päriselt pesitsevad.

«Kas sa tahad näha küla?» küsib kiitsakas ja kuidagi närvilise olemisega keskealine naine, kes ilmub äkki välja ühest hoovist. Oleme just jõudnud kaamerad kaela riputada, plaaniga see külake läbi kammida. Naine kannab traditsioonilist pikka musta värvi seelikut ja valgekirjut pluusi, mis koos mõjuvad kuidagi kentsakalt pidulikult. Nägu, kael ja käsivarred on tal täielikult üle võõbatud thanaka ehk sidrunipuu pulbri seguga, mis pidavat kaitsma nii päikese kui ka kõige halva eest. Näha on, et ta tahab meid väga kaasa vedada. Ilmselt on hädasti raha vaja.

Ahto ja Inge on võtnud juba pikaajalise maailmarännu keskel omandatud eitava hoiaku. «Me vaatame ise ringi,» vastab Inge naisele konkreetselt. Mind aga siiski huvitab, mida on võimalik seal majades näha. Need on nii hõredad ja avatud, et privaatsust seal väga ei paista hinnatavat. Ei ole märganud, et teistes Aasia riikides nii läbipaistvad elamised oleks. Bambusest ja palmilehtedest on ehitatud pisikesed justkui kanajalgadel hütid, mille ees on tihtipeale lavats, kus pererahval on hea leiba luusse lasta.

«See on köök,» tutvustab naine lõkkeaset, ümberringi kuhjatud pottide ja pannidega. Köök on sisuliselt õues. Paar õhukest bambussseina ja kerge õlgkatus katmaks vihma ja päikese eest.

«Ma näen jah, et köök,» mainin selle peale.

«See on lehm sööb,» osutab naine tühjale künale. Ahah, lehma sööginõu.

Juba on vilgas naine teises hoovis ja veab mind kättpidi järgi. Ahto ja Inge on silmist kadunud, aga ma ei muretse selle pärast, sest küla pole kuigi suur.

«See on köök,» näitab naine juba järgmise pere söögitegemise platsi näidates.