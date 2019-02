Üllatav jook, millest kruiisilaeva töötajatel küllalt ei saa

Kinseri arvates tuleneb piimalembus sellest, et laeva töötajad ei saa piisavalt päikesevalgust, mistõttu neil tekib D-vitamiini puudus. See panebki nad piima ihaldama. Samas on see ka mehe enda sõnul kõigest teooria, kuigi oma tõepõhi võib sel muidugi olla, sest siseruumides töötavad inimesed kannatavad tihti D-vitamiini vaeguse all. Samas pääseb vähemalt osa laevatöötajaid siiski ka päikese kätte.