Maailmaränduri päevik: politseinikke hakkas äkitselt huvitama, ega ma ometi kokaiini transpordi

Kohe pärast piiriületust sai kruusatee läbi ja vastu vaatas jällegi heas korras asfalt. Rahakotis oli alles viimane kümme dollarit, mis tähendas, et kiiremas korras oli vaja jõuda pangaautomaadini. Lähim automaat asus külas nimega San Ignacio, nii et see sai ka päeva sihiks.