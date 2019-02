«Süütu» nali, mida lennuki pardal kunagi teha ei tohi

Ühe USA lennufirma kapten kirjutas Quoras, et pilootidelt ei tohi kunagi küsida, kas nad on [alkoholi] joonud. Kuigi reisija jaoks võib tegemist olla süütu naljaga, on sellel «naljal» tavaliselt tõsised tagajärjed: oma töösse tõsiselt suhtuv piloot peab seejärel tavaliselt tõendama, et tema veres siiski ei sisaldu alkoholi.