Inetust pardipojast on saanud kaunis luik

Reisimessil Tourest pärjati 2018. aasta turismiedendaja tiitliga Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen, kelle eestvedamisel on piirkonna turismipartnerid kujundanud Ida-Virumaast huvitava ja silmapaistva piirkonna. «See tiitel tekitas väga uhke tunde, aga tegelikult on see ikkagi meie kõigi võit. Kuldne tahvel anti minule üle seetõttu, et mul on au koordineerida Eesti parimat piirkondlikku turismimeeskonda,» pole Jalonen kiitusega kitsi.