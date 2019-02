Järjekordne naine leidis riietusruumist salakaamera

Kohale saabunud politseinik vaatas salvestuse üle ja tegi kindlaks, et salakaamera oli riietusruumi paigaldanud hotelli enda töötaja. Mehel õnnestus põgeneda, kuid ta vahistati hiljem linnas.

Mehe hingel on juba varasemast 27 süütegu, sellegipoolest lasti ta 1000-dollarise kautsjoni vastu vabaks. Hotelli töötajate nimekirjast meest siiski enam ei leia, kuna süütõendite ilmnemisel ta vallandati, kirjutab View from the Wing.