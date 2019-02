Eesti blogija Mehhikos: läksin seebikatest nähtud elu avastama, aga kogetu ületas mu ootused mitmekordselt!

Vaba aja sisse mahtusid erinevad peod salsaklubides, kus ma täiega puujalg olin, aga see ei läinud mulle korda, sest mehhiklased on ise väga vabad ega halvusta niisama kergelt. Lisaks toimusid reisid erinevatesse Mehhiko paikadesse, kus sain tutvuda kunagise maiade kultuuriga. Ette tuli erinevaid olukordi, kus minu euroopaliku välimuse põhjal taheti mulle turul käsitööd kallima hinnaga müüa, aga kui ma neile mehhikopärases hispaania keeles ütlesin, et nii pole küll ilus teha, siis oli suhtumine hoopis viisakam. Nimelt paljude mehhiklaste jaoks on välismaalased gringod, mis otsetõlkes tähendab küll USAs elavat inimest, aga nad on selle kõigi välismaalaste kirjeldamiseks kasutusele võtnud.

Ka mehhiklaste peremudel on väga teistsugune kui meil. Kuigi paljud elavad veel pikalt vanematega, sest enne abiellumist ei soosita vabaabielu (eriti maapiirkondades), siis on ka neid, kes 20-aastaselt on juba abieluski ja mitmed järeltulijadki olemas. Mõned on kindlasti ka õnnelikud, aga palju on neid abielusid, mis sõlmitakse lihtsalt sellepärast, et saaks oma vanemate juurest minema. Kuna patuelule vaadatakse väga viltu, siis on abiellumine just see õlekõrs, mis võib teiste hukkamõistust päästa. Kohtusin selle poole aasta jooksul mitme noore perekonnaga, kus oli kolm-neli last, aga õnnelikud ei oldud, sest tunti, et lapsed on küll toredad, aga liiga noorelt on perekond loodud.

Kuigi Mehhiko on endiselt arengumaa, on aastate jooksul edasiminek siiski märgatav olnud. Suurtes linnades on naistel juba kergem meestega võrdne olla – nad saavad rohkem tööl käia ja tunda end peaaegu meestega võrdsena. Maapiirkondades on aga olukord hoopis nukram – mehed käivad tööl ja naised on kodus ning kasvatavad lapsi. Jalutasin lastekodu lastega tihti lähedalasuva küla kooli juurde kaasa ja lõuna ajal nägin seal alati, kuidas kodune pereema lastele süüa tõi. Maapiirkondades on ikkagi levinud see macho-kultuur, kus lapsed on ainult naiste pärusmaa ja kui isa õhtul töölt koju tuleb, siis olgu soe söök laual ja pere pisemad isa silma alt eemal, et ta saaks niisama diivanil telekat vaadata. Tihti kaasneb selle kõigega vaimne ja füüsiline vägivald, mille naised lihtsalt ära kannatavad, sest kuhugi pole minna. Ka oma emale kurtmine ei aita, sest tihti on nemadki pidanud samasugust elu taluma ja ütlevadki, et kannata lihtsalt ära, vähemalt toob mees mingisugusegi raha koju.

Mehhiko toidukultuur ja usk