Meghan Markle'i 4 suurepärast nippi, kuidas muuta reisimine võimalikult mugavaks

Reisimine on küll igati põnev tegevus, kuid paraku see ka väsitab. Üks peamisi reisiväsimuse põhjuseid on ajavahega harjumine. Meghan soovitab sihtkohta jõudes kohe kohaliku aja järgi tegutsema hakata, näiteks süüa lõunat kohalikega samal ajal. Nii püsid Meghani sõnul õigel kursil ja oled ka vähem pahur.