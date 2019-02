Esmakordselt Eestis: läbi telesaate lennujuhiks ja ümbermaailmareisile

Lennuliiklusteeninduse AS juhatuse liikme ja lennujuhi Üllar Salumäe sõnul valiti värbamiseks telesaate formaat eelkõige seetõttu, et läbi põneva värbamisprotsessi teadvustada laiemalt lennujuhi elukutset ja aidata saatele kaasaelajatel ka ennast analüüsida, kas nad lennujuhiks sobivad. «Lennujuhid vastutavad igapäevaselt tuhandete reisijate ohutuse eest, mistõttu on meile ääretult oluline, et lennujuhi väljaõppe programmi astuksid arukad, julged ja kohusetundlikud inimesed, kes on enese jaoks läbi mõelnud, et just see on amet, millega soovitakse oma tulevikku siduda,» selgitas Salumäe. Vähemtähtis ei ole Salumäe sõnul ka asjaolu, et lennuliiklus on pidevas kasvutrendis ja selle ohutuks teenindamiseks on vajalik lennujuhte juurde koolitada.