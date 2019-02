Touresti järelkaja: Eesti turismivõimaluste tutvustamine jõudis täiesti uuele tasemele

«Tegime tõsist tööd selle nimel, et mõjukad välismaised reisikorraldajad Eestisse kohale tuua, nad messil Eesti turismiteenuste pakkujatega kokku viia ja neil Eesti erinevates regioonides toodet ise kogeda lasta. Tänavu sai see esimest korda sellises mahus teoks, ent kogu meie turismipotentsiaali ära kasutamiseks tuleks seda teha regulaarselt, et erinevate Eesti regioonide tooted ja elamused rahvusvaheliste reisikorraldajate tooteportfooliosse jõuaksid,» ütles ETFLi asepresident Külli Karing.

«Soovime, et Tourest oleks lisaks iga-aastasele suursündmusele, kust osta endale hea puhkusereis ja suhelda kogu Eesti turismiparemikuga, ka äriplatvorm, mis viib kokku ostjad välismaalt ja müüjad Eestist, et sõlmida uusi kontakte ja kokkuleppeid ning seeläbi järjekindlalt tugevdada Eesti turismi ekspordivõimet,» lisas Karing.

«Turismiettevõtjad olid väga rahul, et said välismaistele reisikorraldajatele anda siinsamas võimaluse tooteid ise kogeda. Inimesed, kellest sõltub, kui palju Eesti tooteid kataloogi võetakse ja välisklientidele pakutakse, said kohapeal vahetuma ja veenvama mulje, kui see oleks olnud võimalik välismaises messihallis,» lisas Sameli.