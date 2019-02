Briti lennufirma ootamatu pankrot jättis lõksu sadu reisijaid

«Praegust äri ja tuleviku väljavaadet on tõsiselt mõjutanud ebakindlus Brexiti protsessis, mis viis selleni, et me ei suutnud tagada väärtuslikke lennulepinguid Euroopas. Puudub usk Flymbi võimesse jätkata lendamist sihtkohtade vahel Euroopas,» teatas lennufirma laupäeva õhtul oma kodulehel.

Lennufirma tänas töötajaid nende pühendumuse eest ja lisas, et «tegime selle paratamatu teate raske südamega».

Lennufirmal on 17 lennukit ja see lendab 25 Euroopa linna vahel. Firmal on Ühendkuningriigis, Saksamaal, Rootsis ja Belgias 376 töötajat ja mullu vedas see 29 000 lennuga 522 000 reisijat.

Pilootide ametiühingu juht Brian Strutton ütles, et pankrot tuli hoiatuseta ja on töötajate jaoks «laastav uudis». «Meie esmased sammud on Flymbi pilootide toetamine ja arutamine juhtide ja halduritega, kas nende töökohti saab päästa,» lisas ta.

Flymbi teatel tühistatakse kõik kompanii lennud ja reisijatel soovitatatakse raha tagastamist taotleda krediitkaardi väljastajatelt, reisibüroodelt ja reisikindlustusfirmadelt.

Pühapäeval paluti neil lennujaama mitte tulla, välja arvatult juhul, kui neil on tehtud korraldusi muude lennufirmadega. Flymbi teatel nad teiste lennufirmade lende ei broneeri.

Pankrotil on tõsine mõju Põhja-Iiri linnale Derry, tuntud ka kui Londonderry, kuivõrd sellega kaotatakse otseühendus Londoniga. Derry lennujaama ametnikud ütlesid, et otsivad kiiresti uut lennufirmat, et liin avatuna hoida.