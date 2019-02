Milline kruiisisihtkoht sobib just sulle?

Parimad kruiisisihtkohad kultuurihuvilisele: Aasia ja Briti saared

Pea igas Aasia kruiisisadamas on mõni UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud koht, Kyotos on neid lausa 17! Lisaks ajaloolistele templitele võluvad sind kaunid pargid ja hoolitsetud aiad, kohalikud turud ja ultramoodsate pilvelõhkujatega linnaosad. Siin on võimalik tutvuda väärika minevikuga ja imetleda homse tehnoloogia saavutusi.

Inglismaa, Šotimaa, Wales ja Iirimaa – milline võrratu kollektsioon losse, kindlusi ja muuseume. See kruiis on kui loodud ajaloo- ja kirjandushuvilise jaoks.

Parim kruiisisihtkoht toidu- ja veinihuvilisele: Vahemere lääneosa

Tapased Barcelonas, bouillabaisse Marseille's, pasta Roomas. Kui jutuks on kohaliku köögi hõrgutised, siis Vahemere lääneosa sadamalinnade vastu ei saa. Muidugi on neis linnades ka rohkelt vaatamisväärsusi, aga neid saab edukalt kombineerida klaasikese cava või kohaliku veinimaja toodangu nautimisega.

Parim kruiisisihtkoht rannamõnude nautijale: Ida-Kariibi

On täiesti üheselt mõistetav, miks absoluutselt kõik kruiisifirmad korraldavad kruiise Kariibi mere palmisaartele. U.S. ja British Virgin Islands, St. Maarten/St. Marten, Turks & Caicos ja Bahama. Just neil saartel ootavad türkiissinised lahesopid ja palmidega ääristatud valged liivarannad. Kes unistavad piltpostkaardivaadetest ja päikselisest jumest, siis see on sihtkoht teile.

Parim kruiisisihtkoht peredele: Lääne-Kariibi

Kariibi mere lääneosa sadamad Belize, Roatan ja Honduras pakuvad rohkelt erinevaid tegevusi alates zip-line'ist, koopasukeldumisest kuni snorgeldamise ja raidega ujumiseni Grand Caymanil.

Parim kruiisisihtkoht ajaloohuvilistele: Niiluse kruiis ja Vahemere idaosa

Ei ole ühtki teist kruiisi, mis on nii tihedalt täis ajalugu, nagu seda on Niiluse kruiis. Teekond Luxorist Assuani viib läbi iidsete linnade, kus näed suurejoonelisi templeid rohkem kui ei kunagi varem. See on nagu rännak ajas, kus elustub kauge minevik.

Parim kruiisisihtkoht ööbimiseks: Läänemeri ja Peterburi ning Kreeka saared

Läänemere kruiisid toimuvad suvekuudel, mil päevad on pikad ja ööd lühikesed. Selle kruiisi särav pärl on Peterburi, kuhu kruiisilaevad jäävad kaheks kuni kolmeks ööks kohale. See on kruiis, mis sobib suurepäraselt ajaloo- ja kultuurihuvidega reisijatele.

Kreeka saarte kruiisid on vaheldusrikkad ja pakuvad võimaluse osa saada kohalikust melust ja ööelust.

Parim kruiisisihtkoht loodushuvilisele: Galapagose saared ja Antarktika

Galapagose saarel oli isegi Darwin üllatunud, millised haruldased linnud ja loomad seda Lõuna-Ameerika arhipelaagi asustavad. Galapagosel on lähedalt võimalus vaadelda merilõvisid, iguaane, troopilisi pingviine, siniste jalgadega suulasid ja hiidkilpkonni.

Karmi kliimaga Antarktika loodus on omanäoline ja siinne liigirikkus on muljetavaldav.

Parim kruiisisihtkoht maastike nautimiseks: Alaska ja Norra fjordid

Alaska oma mägede, jääliustike, kajakate ja vaaladega on paik, mis on alati kaunis hoolimata valitsevast temperatuurist. Paki kaasa soojad riided ja üks korralik zoomiga fotoaparaat, ära jää lootma üksnes oma nutitelefonile.

Norra fjordide võimas ilu avaneb sulle alles kohapeal. Parem on ükskord oma silmaga näha kui teiste fotosid vaadata.

Parim kruiisisihtkoht romantikutele: Vaikne ookean ja Hawaii