Sõbrakuu reisisoovitus: korralda oma kallimale romantiline nädalalõpp Lõuna-Eestis

Alustuseks võib imetleda kaunist Eesti talve ja teha väike või ka natuke pikem tõukekelgretk järve- või rabajääl. Tõukekelgumatk Asustamata Saarele – kas ei kõla see romantiliselt? Asustamata Salosaar on Peipsi järve üks 30 saarest. Praegu seal inimesi ei ela, näha on ainult kormoranide pesi kõikjal puude otsas.

Kui järvelt tagasi, siis kulub soojenduseks ära kuum tee koos maitsvate pirukatega. Peipsi ääres sobib selleks ette võtta samovaritee tseremoonia koos keedusuhkruga põses ning hammustades peale sibulapirukat.

Talvel, kui jõed-järved on jääkaane all ja üleujutatud luhad külmunud, on Soomaal tore võimalus tulla ja matkata tõukekelkudega jäätunud üleujutusalal või metsavaheteedel.

Aga ehk võtta hoopis kelgukoerad ja nautida avarat loodusmaastikku sootuks ürgsel moel – kelgukoertega matkates! Karusaare kelgukoeramatkad pakuvad ühe koeraga matkamist jalgsi või suuskadel, koerarakendiga saab matkata vastavatel maastikukärudel ning koerakelkudel.

Kui matk tehtud, on paras aeg mõelda romantilisele lõunasöögile mõnes suurepärases Tartu restoranis. Kas teadsid, et veebruaris toimub Tartus juba neljandat korda maitseelamuste festival Maitsev Tartu? See on nii tartlaste kui linna külaliste poolt oodatud üritus, mis kestab terve veebruarikuu ja milles löövad kaasa 14 Tartu restorani. Vali vaid restoran välja ja lase end üllatada!

Kui aga jätate Tartu seekord vahele, siis on Lõuna-Eestil pakkuda palju maitseelamusi ka teistes meeldivates söögikohtades: Otepää restoran Mr. Jakob on suurepärane paik, mis pakub head toitu, maalilisi vaateid ja toredaid emotsioone. Seto rESTos saavad kokku traditsiooniline seto söök tänapäevase tooraine ja kohaliku maitsega, seal hoitakse seda väärtust, mis olnud ja olemas. Ajaloohõnguliste kiviseinte ja romantilise õhustikuga restoran Postmark Võrus kannab tänasesse päeva killukese hoone 100-aastasest postimaja hõngust.

Ja lõpuks on aeg puhata mõnes Lõuna-Eesti mõnusas spaahotellis! Värska sanatoorium on tuntud ja ainulaadne – turgutust pakutakse Värska mineraalvee ja magevee ravimudaga, lisaks veel palju muid protseduure.

Energia Öko-Spa on Navesti jõe ääres asuv looduslähedasi elamusi pakkuv tervisekompleks, mille lõõgastavad hoolitsused põhinevad esivanemate traditsioonilistel tarkustel ja Eesti ravimtaimede kasutamise traditsioonil. Kõik kasutatav on looduslik ja värske ning valmistatakse vahetult enne hooldust kohapeal.

Tartu südalinnas otse ülikooli peahoone vastas asub elegantne ja luksuslik Antonius Hotell. Kui võtate siin lõõgastuspaketi kahele, siis on saabudes teid ees ootamas kihisev vahuvein koos käsitsi valmistatud kompvekkidega. Hiljem saab nautida lõõgastavat mineraalidega rikastatud vanni, süüa hõrgutav õhtusöök Antoniuse restoranis ning suunduda ööklubisse.