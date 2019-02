MEIE MEES AASIAS: Lõuna-Indias oleks salati ostmine peaaegu saatuslikult lõppenud

Minust vasakule jääb kõrge, umbes kolmemeetrine metallvarbadest aed, mille terava otsaga tippude vahel ronib punase tagumikuga makaak, paljastades mulle oma teravad kihvad ja lastest kurgust kuuldavale hoiatava häälitsuse.

See on ohtlik, taipan hetkega. Sellise looma väike küünistus või kerge hammustus võib inimeselt elu viia: ahvid võivad kanda marutõbe, hepatiiti ja kõiksugu teisi haiguseid. Mida teha? Bussini on veel sadakond meetrit. Kindlasti on loom kiirem kui mina. Korra rabas üks ahv Bali saarel minu käest veepudeli, kuigi olin ettevaatlik ja jälgisin hoolega ümberringi toimuvat.

Viskan minu poole kähisevale makaagile ühe oa ja kiirendan samal ajal sammu, jooksma hakata… ei ole mõistlik, otsustan kiirelt. Hetkega on makaak mu oa kallal ja juba sekund hiljem nõuab uut. Viskan veel paar tükki ja loodan niimoodi bussini jõuda, oahaaval peibutisi visates, kiirkõndi hoides. Plaan tundub toimivat, kuni kuulen sisinat teiselt poolt ja samas hüüet:

«Ole ettevaatlik, nad tahavad sind rünnata!»

Tee ääres on veel jalutavaid turiste, kes oma busside poole liiguvad ja on minu sekeldusi märganud. Nad on indialased, nemad juba teavad, mida ahvidelt oodata. Valge inimene ei tuleks selle pealegi, et ahvi karta. Olen tänulik ja samas hindan oma olukorda.

Ründan või ei ründa? FOTO: Margus Kalam

Nüüd on minust huvituvaid ründevalmis makaake kogunenud rohkem. Teisel pool teed on džungel ja ka raudaed kaob võssa. Makaake on nii siin- kui sealpool teed ja nad suhtlevad omavahel valjult, vaid neile arusaadavate häälitsuste abil. Tundub, et need häälitsused kõlavad inimkeelde tõlgitult umbes sellised: «See salatitopsiga! Võtame ta maha!»

On vaid sekundite küsimus, kui nad ründavad. Olen seda küllalt pealt näinud, kuidas nad hordidena turul lette puistavad, busside katustele paigutatud pagasist asju virutavad ja suisa tubadesse tungivad. Nende vastu ei aita muu kui bambuskaigas, aga suurema karja puhul ei aita seegi. Kaigast ei näe ma kusagil silmapiiril. Buss on juba ligidal, ma arvestan bussi jõudmisega, aga vaid üks vale liigutus võib neile minu kavatsuse reeta. Makaagid ei ole lollid!

Poetan veel pisut ube selja taha ja teen mõned kiiremad sammud. Kohe on mu maha poetatud ubade kallal viis-kuus makaaki, kes omavahel pisukese palukese pärast kriisates kisklema lähevad.

Nüüd on bussi ukseni veel kümmekond meetrit, kui teen otsustava strateegilise käigu. Viskan terve oma topsi bussist nii kaugele kui jaksan ja samal hetkel torman kogu hingest bussi poole.

Bussijuht, kes on minu maastikumängu hasartselt jälginud, tõmbab ukse kohe minu järel kinni. Kaasreisijad istuvad tuimade nägudega edasi. Nende jaoks on see tavaline. Ja kes see loll ikka toiduga ahvide keskele jalutama läheb. Oma süü.