Kariibi mere kruiisil: paradiisisaared ja narkootikume pakkuvad kohalikud käivad käsikäes

Kruiisireisid pole enam ammu vaid vanade või pururikaste pärusmaa. Müüt on ka see, et seal ei näe ju midagi. Tegelikult näeb ikka küll ja mõnikord saavad ristluslaevad just viia paikadesse, kuhu niisama naljalt ligi ei pääse. Lisaks saab lühikese aja jooksul näha võimalikult palju eripalgelisi sihtkohti ning reis võib ühendada väga erinevate huvidega inimesi.