Eesti neiu USAs: eestlaslik sarkasm pani ameeriklased arvama, et Euroopas elatakse koobastes

Minu sihtkohaks sai Iowa. Mulle tehti Eestis nii palju nalja, et «Haa-haa, pärast lähed Iowasse mingite maisipõldude vahele!» ning see nali saigi tõeks. Augustis kohale jõudes sain aru, et kunagi ei tasu midagi eeldada, sest asjad tavaliselt ei lähe nii.

FOTO: Liisa Pohlak

Jah, esimesel hommikul (kuna jõudsin kohale öösel, siis ei saanud kodukohast eriti aru) sain aru, et maja igast aknast paistab maisipõld. Ma algul tõesti kartsin, kuidas ma küll terve aasta seal hakkama saan, aga ma poleks kunagi osanud arvata, kui kalliks need maisipõllud mulle saavad. Köögist leidsin kirja, et host-ema läks tööle, aga host-isa on kõrval kirikus. Minu perekond erines veel selle poolest, et mu host-isa oli pastor.

Mu arvamus, et pastorid on tõsised ja ranged, muutus juba esimestel päevadel. Minu host-isast sai minu suur sõber vahetusaastal. Õhtuti vaatas ta koos meiega halba reality tv'd ja tegi lolle nalju, aga alati oli tal varuks ka paar tarka sõna ning kordagi ei surutud mulle usku peale. Kirikus käimine polnud kunagi minu Eesti elu osa, aga USAs see mulle meeldis. Keegi ei surunud midagi peale, vaid toimusid väga avatud arutelud. Lisaks oli tore see, et pool ajast lauldi ning pärast mindi keldrisse (mis oli muidugi väga suur nagu ameeriklastel kombeks) kõik koos hommikusööki sööma. Üllataval kombel kujunes sellest üks mu suuri lemmikuid. Algul olin ma skeptiline, aga kuna iga pühapäeva hommikul toimus niikuinii tornaadosireeni testimine (ma elasin siiski Iowas) ning terve «linn» oli hommikul vara üleval, siis tulid sinna kõik kokku. Üks paar, keda ma seal tihti kohtasin, oli pärit Rootsist, ning ma poleks kunagi arvanud, et rootslased suudavad minus nii koduse tunde tekitada.

Vahetusaasta jooksul nägin ka kahte Soome vahetusõpilast. Kui esimesega tutvusin ja ta mulle ütles, et ta on Soomest, vahetasime laused «Tervetuloa Helsinkiin!» ja «Tere tulemast Tallinna!». Need kolm sõna olid ainsad eestikeelsed sõnad, mis mulle vahetusaasta jooksul öeldi.

Ameeriklased olid paari esimese kuu jooksul päris suur müsteerium minu jaoks. Ühest küljest on nad nii avatud ja rõõmsad, aga teisest küljest ei mõista sarkasmi ja on kergeusklikud − totaalseks vastandiks eestlastele. Esimese kuuga sai kiiresti selgeks, et oma eestlasliku sarkasmiga ma kaugele ei jõua, sest kui kooliõde küsis: «Kas teil Eestis elektrit on?», vastasin ma sarkastiliselt: «Ei, Euroopas elame me veel koobastes.» See lause, et me Euroopas ei ole veel arenenud, jõudis koolis väga kiiresti väga kaugele ning ma sain aru, et ma pean edaspidi sarkasmist hoiduma.