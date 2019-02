4 reisiideed: paigad, kus saab osa võtta pöörastest treeningutest

Oma mugavustsooni hüljates ning neid ebatavalisi treening- ja tervise eest hoolitsemise viise katsetades saad olla osa kasvavast trendist – juba enam kui kolmandik rahvusvahelistest reisijatest (36%)* broneerivad puhkuseid just keha turgutamiseks ja lõõgastumiseks.

Merineitsi-fitness – Lake Michiganis USAs

Vaheta oma jalad kalasaba vastu ning sukeldu spetsiaalsesse Mermaid Fitness ujumisbasseini Lake Michiganis, kus saad treenida ühekorraga jõudu, ilu ja graatsilisust. Mermaid Fitness ühendab endas muinasjutulise kogemuse, jooga ja pilatese, et pakkuda osalejatele nende unistuste treeningut.

FOTO: Booking.com

Naerujooga – Indias Mumbais

Kui dr. Madan Kataria 1990ndatel selle ebatavalise terviseteraapia lõi, tõi see paljudele näo muigele. Paar aastakümmet hiljem võtavad sellest osa aga tuhanded pühendunud järgijad, muuhulgas ka USAs ja Euroopas. Mumbais saad osa võtta hommikusest naerujooga sessioonist ning oma igapäevamured kõkutades eemale peletada. See tavatu meetod põhineb teoorial, mille järgi on naerul nii meditsiinilisi kui ka spirituaalseid hüvesid. Üks mitmest naerujooga klubist Mumbais on Chowpatty Beach Laughter Club, mille liikmed kogunevad igal hommikul kell 7 Lõuna-Mumbais Chowbatty ranna idaosas.

FOTO: Booking.com

Koerajooga – Aucklandis Uus-Meremaal

Aucklandi elanike jaoks on koerad alati südamelähedased olnud. Selles Uus-Meremaa linnas on olemas juba koertele mõeldud turud, sushirestoranid ja moeetendused, mistõttu pole ime, et ka koerajooga on sealt pärit. Oma neljakäpalise sõbraga jooga harrastamine lõõgastab teie mõlema mõistust, keha ja hinge. Koerajooga ehk doga kasutab traditsioonilisi Hatha-jooga poose, kusjuures koera võib kasutada ka lisaraskusena.

FOTO: Booking.com

Hommikureiv – Pariisis Prantsusmaal

Alusta oma päeva lisaenergiat andva treeninguga, et olla täiesti valmis Pariisi vaatamisväärsustesse sukelduma. Pariisis saad muuta oma rutiinse treeningkava põnevamaks hommikureiviga. Selle eesmärgiks on võtta hilisõhtuse pidutsemise rõõmud ja lisada neile spordiharrastamisega seonduvad tervisehüved, keskendudes seejuures loomingulisusele ja heaolule. Kokteilide asemel rüüpad kookosvett, ning hilisöö asemel tantsid oma lemmiklugude järgi hoopis varastel hommikutundidel. Olemas on supertoiduainetega smuutibaar, võimalik on saada keha äratavat massaaži ning jala aitab tatsuma rõõmsameelne ja motiveeritud tantsutiim – toredamat kogemust enne kella 9 hommikul on raske ette kujutada.

FOTO: Booking.com