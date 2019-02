Aasta turismiedendaja on Kadri Jalonen ja aasta turismiobjekt Ajaloomuuseumi Maarjamäe loss

Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Mariann Luguse sõnul on aasta turismiedendaja Kadri Jalonen teinud väsimatult tööd Ida-Virumaa turismiklastriga ning pannud kohalikud ettevõtjad ja turismipakkujad ühiselt tööle, et maakonnast väärtuslik turismipiirkond kujundada.

«Kui kümme aastat tagasi tuli Ida-Virumaa turismipärle käia spetsiaalselt otsimas ning puhkajad eelistasid pigem ikkagi saari või Lõuna-Eestit, siis tänaseks on Ida-Virumaast kujunenud Eesti mõistes väärtuslik sihtkoht,» ütles Lugus. «Ekstreemspordivõimalused, spaad, loodusturism, aga ka kontserdid ja etendused on täna hästi turundatud ning köidavad aina rohkem sise- ja välisturiste,» lisas Lugus.

Aasta turismiedendaja auhinna saanud Kadri Jalonen tunnustas Ida-Viru turismiklastrit ning sinna kuuluvaid kohalikke turismiettevõtjaid, kes teevad ühiselt tööd, et turistid aina rohkem piirkonna üles leiaksid.

«Täna on Ida-Virumaale jõudvatest puhkajatest umbes 60% siseturistid ja 40% välisturistid ning siin on palju teha – meil on päriselt olemas Eesti pikimad liivarannad, kõrgeimad pankrannikud, muuseumid, sportimis- ja puhkamisvõimalused,» rääkis Jalonen. «Ühiselt aitame piirkonna võlud turistidel üles leida ning oleme hästi tuntud nii siin- kui ka sealpool piiri.»