Kauni reisiblogija üpris piinlik kohtumine delfiiniga jäädvustati videole

Videost on näha, kuidas naine istus jalad vees, käed suunatud välja delfiinide poole. Naine väljendas niimoodi oma soovi delfiinilt kallistust saada, kuid olukord sai hoopis veidrama pöörde. Videolt tundub, et asi ei piirdunud delfiini jaoks vaid märja kallistusega, vaid vee-elukas hakkas teda justkui paaritama.

Pripisi kirjutas video pealkirjaks: «Kuuba delfiin armus minusse ära. Ma pidin videot lõikama, sest see oli liiga intensiivne!» Üks kommenteerija naljatles pildi all: «Tänapäeval ei saa me isegi delfiine usaldada.»