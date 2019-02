Video: vaata, kui lähedalt sprintis hiiglaslik piison turistidest mööda

Lisatud videomaterjal on üles võetud fotograaf Richard Petersi poolt. Videost on näha, et suur piison sprindib mööda turiste vedavast sõidukist, mis lumisel teel on peatunud. Turistid olid üllatunud, et üks piison on nii kiire. Nimelt võib piison joosta kiirusega kuni 55 km/h.