MEIE MEES AASIAS: kuidas ma munga sünnipäeval käisin

Win Tu juba lehvitab. Meid haaratakse sappa ja suundume tagahoovi, kus käib söögitegemine. Näen esimest korda selliseid ahjusid. Lõke põleb suures augus, mis on ühendatud teise auguga, täitmaks korstna ülesannet. Põhimõtteliselt on pajad maapinnal. Arvestades seda, et kõikjal on liiv ja paras sagimine, on seda tolmu õhus omajagu. Ei taha mõelda kui palju sellest ladestub sinna suurtesse padadesse. Tegu on wokilaadsete, umbes meetrise läbimõõduga pannidega, millel kaasi peal pole.

«Siin on kanakarri,» näitab Win Tu ja juba on sellest üks kanatükk lusikaga meie nina ees. «Proovige-proovige!» julgustab ta. Prantslased vaatavad pisut kohmetute nägudega üksteisele otsa ja kehitavad õlgu. Naine murrab sealt kanast tükikese, pistab suhu ja loomulikult kiidab. Mees teeb sama. Mulle jääb väike tükike ja kordan rituaali. Ega ütlekski, et see ei kõlba kusagile. Päriselt maitsev! Järgmiseks tuleb sealihatükk ja siis veel lusikatäis mingit köögiviljasegu.

«Pärast läheme koos sisse sööma ja saate kõike proovida,» teatab võõrustaja rõõmsalt.

«Oi, meil oli väga tugev hommikusöök,» kõlab justkui ühest suust kolme peale kokku.

«No natukene ikka proovite,» jääb Win Tu enesekindlaks. «Aga nüüd läheme minu kodu vaatama.»

See küla on ikka tõeline küla. Ei ühtki siledat teed. Ilmselt on raskete härjavankritega need rööpaliseks sõidetud. Inimeste elamised on kui peo peal. Kõik on avalik, majad, õigemini onnid paistavad sõna otseses mõttes läbi, kõik seinad on bambusest või palmilehtedest punutud. Pea igas aias on mõni lehm või härg. Elanikud, kes parasjagu peol pole, vedelevad katuste all või magavad onni ees väikestel terrassidel. Päeva kõige palavam aeg pole ilmselgelt selles kliimas sobiv töötamiseks.

Win Tu lihtne askeetlik kodu ei erine teistest.

«Kas sa ise elad siin ja sõidad iga päev restorani tööle?» uurin mina.

«Ei, ma elan linnas,» vastab Win Tu.

Baganit nimetatakse tõesti linnaks, kuigi Eesti mõistes võiks selle nimi küla olla. Samas rahvaarvult on isegi see pisike, maailmakaardilt puuduv 3000 elanikuga küla, meie väikelinna mõõtu. Rääkimata Baganist, mille keskuses ja ümbruskonnas arvatakse kuni 200 000 elanikku olevat.

Win Tu pere elatusallikas on pähklikasvatus. Üks kuur on otsast otsani pähkleid täis! Ma pole elu sees nii palju pähkleid korraga näinud. Loomulikult serveeritakse ka meile kohe pähklid lauale. Lisaks veel kohalikku teed, mandariine, banaane ja suhkruroost valmistatud isetehtud komme. Pikka juttu pole. Pähklid ja puuviljad söödud, tee joodud, suundume peoplatsile tagasi.

«Mis pidu see täpsemalt on?» uurin võõrustaja käest, sest ma pole ikka täpselt aru saanud mis seal toimub.

«Munga sünnipäev.»