Isa pühendas kirja lennujaamas kohatud võõrale, kes õpetas tema tütrele kaastundlikkust

«Joseph pöördus minu tütre poole ja küsis, kas too soovib tema kõrvale istuda. Seejärel võttis ta välja oma tahvelarvuti ning näitas talle, kuidas seal joonistada. Samuti vaatasid nad koos multikaid ja Joseph pakkus talle ka oma snäkke. See ei kestnud ainult hetke, vaid lausa 45 minutit,» kirjutas Armentrout Facebookis.

Wrighti lahkus tema tütre vastu pani Armentrouti sügavamalt mõtlema, seda just praeguse poliitilise kliima tõttu. «Vaatasin neid koos ja paratamatult hakkasin mõtlema – erinevad sood, erinevas rassid, erinevad generatsioonid, aga ometi parimad semud. See on maailm, kus minu tütar peaks kasvama. Ma loodan, et tema elus on veel palju selliseid hetki, puhtalt inimlikke,» kirjutas ta.