Turismiekspert avaldab, milline sihtkoht on tuleval suvel eestlaste seas kõige populaarsem

Türgi boonusteks perekesksus, lai valik, lühike lennuaeg ning mõistlik hinna ja kvaliteedi suhe. «Türgis pööratakse erilist tähelepanu lastele - väga palju on perekeskseid lasteatraktsioonidega hotelle. Paljudele klientidele on tähtis ka kõik-hinnas-kontseptsioon. Türgi konkurent Kreeka jääbki just nende kahe asja poolest kõige rohkem alla. Seal ei ole «kõik hinnas» nii tavaline ning hotellid on ehk vähem «lõbustuspargilikumad,» avab Go Traveli turundusjuht Anu Vane Türgi populaarsuse tõusu tagamaid. «Kõikidest reisidest umbes 30% müüme praegu Türki ja tõusutrend jätkub. Prognoosime, et sellest saab üks müügihitte ka reedel algaval Tourestil,» lisas Vane.

Türgi ja Kreeka kõrval koguvad üha enam populaarust Balkani maad, mis teevad võidukäiku nii Eestis kui kogu maailmas, ütleb turismiekspert: «Alati populaarse Bulgaaria kõrval on nõutud sihtkohtadeks on ka Horvaatia ja Montenegro. Kahe viimase plussiks on imeline mägine maastik ja rahvuspargid. Nende kõrvale tõuseb suure hooga Albaania, kes on ennast viimasel ajal ka ise väga aktiivselt tutvustanud.»

Uuteks ja põnevate sihtkohtadena tõstab Vane esile Makedoonia ja Rumeenia. «Kuna Nordica lendab eeloleval suvel nii Makedooniasse kui ka Rumeeniasse, siis korraldatakse nüüd sinna ka pakettreise, et hotell ja tranfeerid oleksid mugavalt ühest kohast võtta. Mõlemad on selles mõttes ägedad sihtkohad, et kuna suur maailm ei ole neid paiku veel niivõrd avastanud, siis on meie jaoks kohapeal mõnusalt odav,» ütleb Vane. «Tõusvaks trendiks on veel pikad nädalavahetuse reisid, kus tööpäevi läheb vähem kaotsi, ning samuti küsitakse palju odavaid Aasia ja Ameerika lennupileteid.»