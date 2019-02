Video: turist hoiab käes surmavalt mürgist siniring-kaheksajalga

Siniring-kaheksajalgade mürk koosneb lisaks histamiinile, dopamiinile, atsetüülkoliinile ja tauriinile ilmselt sadadest koostisosadest, kuid üks tugevamaid on tetrodotoksiin. Vaatamata väiksusele (12 kuni 20 cm) ja tagasihoidlikusele on nad inimestele ohtlikud, kui neid provotseerida või kätte võtta. Siniring väljutab ühe korraga piisavalt mürki, et tappa 26 inimest.