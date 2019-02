Kas teadsid, et isegi prints William võttis pärast keskkooli vaheaasta?

Vaheaasta võtmine on noorte seas üsna levinud nähtus ning selles tegevuses pole midagi halba, kuid ometi ei olnud prints Charles oma poja ideest eriti vaimustuses. Seda just seetõttu, et prints Williamil ei olnud plaanis sel ajal mujal Euroopas teadmisi omandada ja praktikal käia, vaid Katie Nicholli kirjutatud raamatu «William ja Harry» andmetel, tahtis ta seljakotiga läbi Argentiina rännata.