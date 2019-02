4 asjalikku nõuannet, mis aitavad sul reisikindlustusest maksimaalselt kasu lõigata

«Hilissügisest varakevadeni vältab kõige populaarsem reisihooaeg, mil sihtkohtadeks on nii palmisaared, suusamäed kui ka matkarajad. Kuna tegijatel juhtub ja ükski õnnetus ette ei hoiata, siis on see periood ka kahjukäsitlejate jaoks kõige tegusam,» räägib Seesami reisikindlustuse tootejuht Jonatan Jõks. Kindlustaja sõnul on hoolimata reisi iseloomust ja sihtkohast enim kahjudest seotud reisi ärajäämise või muude tõrgetega. Järgnevad kahjud, mis on seotud reisija terviserikke või õnnetusega. «Positiivne on kindlasti see, et inimesed teadvustavad reisikindlustuse vajadust. Kahjuks näeme oma töös aga tihti, kuidas lepingu sõlmimine jäetakse viimasele minutile, soovitakse odavalt läbi ajada või otsustatakse lihtsalt teadmatusest. Õnnetuse hetkel seistakse aga silmitsi olukorraga, kus ostetud reisikindlustuse kasutegur osutub oodatust väiksemaks.»