Ryanair hoidis reisijaid ligi kuus tundi lennukis kinni, andmata neile süüa ja juua

Üks Ryanairi klient kirjutas Twitterisse, et paljud reisijad kannatasid kitsas lennukis paanikahoogude all ning vanematel oli raskusi oma väikeste lastega.

Sama grupp reisijaid koges edasilükkamisi ka täna, sest lennuki tiivad olid jääs, mistõttu tuli need üles sulatada. Uus lend pidi väljuma täna hommikul kell 10, kuid kell 10.44 säutsusid inimesed Twitteris, et nad on endiselt maapinnal.