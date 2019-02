Vaata järele, millistesse sihtkohtadesse lendavad eestlased kõige enam

Kõige enam on eelmise aasta jooksul kasvanud reisijate arv Stockholmi, kuhu jaanuaris toimus keskmiselt seitse lendu päevas. «Sel liinil on tihe konkurents – kui eelmisel aastal lendas Rootsi pealinna ja Tallinna vahel kaks lennufirmat, siis tänaseks on lennufirmasid sel liinil neli. See annab reisijatele rohkem lennuaegu ja paremad ümberistumise võimalused, aga ka soodsamad piletihinnad,» rääkis lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Pärgmäe lisas, et märkimisväärsele reisijate arvu kasvule andis oma panuse selle aasta pikad pühad ja koolivaheaeg. «Jaanuar oli kokkuvõttes üle ootuste hea kuu lendajate arvu osas, see annab tunnistust, et majanduskliima on jätkuvalt positiivne, inimeste kindlustunne on hea ja nõudlus püsib selle najal tugevana,» selgitas Pärgmäe.