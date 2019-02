Eesti neiu Šveitsis: pea ees tundmatusse vette hüppamine võib ka õnnelikult lõppeda

Šveitslastest nii palju, et šveitslased on avatud ja hästi soe rahvas. Mõtlesin küll, et ah, Šveits-Saksamaa-Austria, eks ta ikka ole nagu Eesti, ikka Euroopa ju ja pealegi nii lähedal. Ikkagi on näha seda, kuidas inimesed on lõuna pool soojemad ja avatumad. Kui ikka tatsan orienteerumas sihitult ühe koha peal, tulevad lahkesti abi pakkuma. Alguses kartsin kergelt seda, et kuna Šveitsis on inimestel raha, siis on inimesed võib-olla üleolevad ja ülbed, aga absoluutselt mitte. Kogu see raha asi on hoopis üpris huvitav. Oli rõõm näha, kuidas mitte raha ei juhi inimesi, vaid inimene juhib raha. Samas ei raisatud seda asjatult. Olemas oli kõik hädavajalik, aga mitte ülearu. Hostperes oli meil näiteks auto naabritega kahe peale — olevat keskkonnasäästlikum. Samuti olid naabritega kahe peale postkast, kanad ja aed. Muru niideti vikatiga, et jällegi olla keskkonnasäästlikum. Liha söödi minimaalselt.