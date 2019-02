TOP 20 tasuta teenust ja tegevust kruiisilaevadel

1. Kaaluta olekus lendamine – Royal Caribbeani kolmel uuemal laeval on unikaalne iFly by RipCord lennusimulaator, kus saad astronaudi kombel õhus hõljumist proovida.

2. Parim pitsa kruiisilaeval – parimat pitsat pakutakse Carnivali kruiisilaevadel. See kohapeal ahjus valmistatud pitsa on maitsev õhukese pitsapõhja, kastme ja juustu kooslus. Princess Cruises'i, Holland America ja Royal Caribbeani fännid võivad muidugi vastu vaielda, pidades parimaks just nende laevade pitsasid. Aga maitse üle ei vaielda.

3. Päikeseloojang ookeani kohal – üks kaunimaid vaateid looduses, mis on täiesti tasuta. Jalutage tekil üksi või kaaslasega ning nautige seda imelist vaadet.

4. Singi ja juustu võileivad (croissant’id) – Royal Caribbeani kruiisilaevadel pakutakse sõltuvust tekitavaid mini-croissant’e. Singi, juustu, salati, tomati, sinepi ja majoneesiga croissant'e pakutakse Royal Caribbeani laevadel 24 tundi avatud Promenade'i kohvikus.

5. Wii lahingud suurel ekraanil – kõigil Norwegian Cruise Line’i laevadel on olemas Nintendo interaktiivne mängusüsteem Wii. Enamikul laevadel saab Wii'ga mängida «poksimist«, «keeglit» ja muid mänge.

6. Carnivali uutel laevadel Vista ja Horizon saad proovida jalgrattasõitu kõrgel laeva kohal. Unikaalne SkyRide õhujalgratas on atraktsioon neile, kes kõrgust ei karda.

7. Tantsutunnid – kruiisilaevadel saab võtta erinevaid tantsutunde olenevalt sellest, kas soovite õppida tantsima valssi, tangot või hoopiski kantristiilis tantse. P&O Cruises'i teatud laevadel annavad tantsutunde briti «Tantsud tähtedega» saatest tuntud professionaalsed tantsijad.

8. Piim ja küpsised – Princess Cruises'i kruiisilaevadel toovad meeskonnaliikmed basseini ääres peesitajatele pärastlõunasel ajal piima ja värskelt valmistatud küpsiseid.

9. Tasuta tualett-tarbed kajutis – Carnival Cruises'i laevad on kuulsad kajutites olevate tualett-tarvete poolest, nagu näiteks kirsimaitselised köhakommid, Pantene Pro-V palsam ning Arm & Hammer valgendav hambapasta.

10. Laevadel surfamine – Royal Caribbeani laev Freedom of the Seas sai esimese laevana surfisimulaatori. Nüüd on surfisimulaator olemas enamikul Royal Caribbeani laevadel.

11. AquaSpa Cafe – Celebrity Cruises'i kruiisilaevadel asub AquaSpa Cafe. Siin ootavad reisijaid pärast jõusaali või lõõgastavat spaapäeva salatid, sushi ja teised tervislikud suupisted. Tavaliselt asub AquaSpa Cafe Celebrity laevadel vaid täiskasvanutele mõeldud solaariumis.

12. Jäätis ja basseiniäärsed piimakokteilid – enamikul kruiisilaevadel pakutakse pehmet masinajäätist, kuid Oceania Cruises'i laevadel pakutakse basseini ääres ka piimakokteile (vanilje-, šokolaadi- ja maasikamaitselised kokteilid).

13. Välikino – osal kruiisilaevadel on olemas välikinod. Kuigi tegemist ei ole kõige uuemate filmidega, on välikino seansid tasuta ning kaasa võite võtta ka oma suupisted. Lido tekil asuvad kinoekraanid on ka väga romantilised.

14. Masti ronimine – firma Star Clippers laevadel saavad reisijad piraadi kombel masti otsa vaatetorni ronida. Ärge muretsege, kellelgi ei lubata ronida ilma turvarakmeteta.

15. Inimeste jälgimine – üks parimaid meelelahutusviise on basseini ääres lõõgastudes või promenaadil jalutades inimesi jälgida.

16. Aeg pontšikuid süüa – Royal Caribbeani Oasis of the Seas pardal asub Coney Islandi stiilis promenaad, kus pakutakse tasuta pontšikuid. Maitsed on erinevad, sh glasuuriga ja laimimaitselised pontšikud (osa pontšikute puhul kehtib lisatasu kuni neli dollarit).

17. Broadway laeva pardal – Royal Caribbeani ja Norwegian Cruises'i laevadel saab nautida Broadway muusikale ilma Broadway hindadeta. Näiteks «Grease», «Mamma Mia», «Hairspray», «Saturday Night Fever» Royal Caribbeani valitud laevadel ja «Rock of Ages», «Legally Blonde», «Priscilla, Queen of the Desert» Norwegian Cruise Line'i valitud laevadel.

18. Hommikumantlid kõigile – Carnival Cruises'i ja Holland America kruiisilaevadel on kajutites hommikumantlid kõigile reisijatele.

19. Tasuta saun ja aurutuba – Carnivali laevad ja mõned üksikud luksususkruiisifirmad pakuvad saunamõnusid tasuta. Enamikul laevadel eeldab saunakülastus siiski spaapileti lunastamist.