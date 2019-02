Head sea-aastat Vietnami moodi!

Vietnamlaste aastavahetusepidu kannab nime Tet Nguyen Dan ehk lihtsalt Tet. Tõlkes tähendab see «esimese päeva esimese hommiku pidusööming». Tet on Vietnami festivalidest kõige tähtsam ja seda tähistatakse suurejooneliselt üle riigi. Hiinas vältavad uusaastapidustused 15 päeva, ka vietnamlaste Tet on mitmepäevane festival, mis tänavu kestab 3.–10. veebruarini. Sel aastal on Teti kõige tähtsam päev 5. veebruar, mil algab sea-aasta. Seda nimetatakse esimeseks Teti-päevaks.

Teti tähistamine on igivana traditsioon ja esialgu tänati nende pidustustega jumalaid kevade alguse eest. Tet jäi ühe saagi koristamise ja teise külvamise vahele. See aeg tähendas ajaarvestuse uut algust ja pakkus võimalust puhata põllutööst.

Reisimine muutub põrguks

Tänapäeval on Tet eelkõige perepüha. Naastakse kodulinna, et nautida omaste seltsi, tervitada koos uut aastat, austada ühiselt esivanemaid ja osaleda pidustustel. Nii mõnedki reisijuhid soovitavad turistidel Teti ajal Vietnamisse sõitu vältida. Oma kogemusest kinnitan, et tegelikult on see suurepärane aeg seal viibimiseks. Teti ajal on Vietnam rõõmus ja värviküllane. Kui tunda veidi kohalikku etiketti ja säilitada rahulik meel, saab preemiaks kordumatu elamuse.

Teti ajal reisimine võib panna kannatuse proovile, on see ju aasta kõige kiirem aeg. Miljonid vietnamlased lähevad nädal enne pidustusi liikvele, et aastavahetuseks lähedastele külla jõuda. Samas kasutavad paljud pered puhkepäevi selleks, et koos puhkama sõita. Lisaks saabub samal ajal riiki arvukalt hiinlasi, et siin uut aastat vastu võtta.

See kõik tähendab, et hotellid on külastajatest tulvil. Bussi-, rongi- ja lennupiletite hinnad tõusevad lakke ja need müüakse varakult läbi. Kolme nädala jooksul valitseb liikluses kaos. Lennud kipuvad hilinema. Paljud inimesed lendavad esimest korda elus, nii et pole pole ime, kui mõned neist kannavad lennukis kiivrit või püüavad tulutult telefoniga sõnumeid saata. Sõit rongi kolmanda klassi vagunis on eriti ekstreemne, sest kitsastesse tingimustesse peavad ära mahtuma ka inimeste sulelised ja karvased kaaslased. Reisiaeg pikeneb vähemalt kaks korda. Pärast festivali kiirustavad kõik taas koju. Seega tuleb Teti nautimiseks eelnevalt oma käike ja tegevusi planeerida.

Ettevalmistused aasta suurimaks peoks kestavad paar nädalat. Sel ajal käib turgudel ja kaubakeskustes vilgas sagimine. Kõik vajaminev tuleb soetada varakult, sest Teti ajal on suur osa äridest suletud. Ostetakse kingitusi, kaunistusi ja ohtralt toitu. Aga ka uusi rõivaid, et neid uue aasta hakul kanda.