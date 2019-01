Gröönimaad loetakse maailma suurimaks saareks, see paikneb kaugel põhjas Euraasia ja Põhja-Ameerika mandri vahel. Kuigi ametlikult kuulub Gröönimaa Taani alla, ei ole ta selle Skandinaavia riigiga eriti sarnane. Erinevalt põhjamaisest heaoluriigist on Gröönimaa peamised vaatamisväärsused liustikud, fjordid, jäämäed ja arktiline loodus, mille sisse on pikitud inuittide värvilised külad.