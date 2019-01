Kas suudad ära arvata, milline lennujaam on rahvusvaheliste reisijate arvu poolest suurim?

Araabia Ühendemiraatides asuva lennujaama teatel läbis seda 2018. aastal 89 miljonit rahvusvahelist reisijat, võrreldes 88,2 miljoni reisijaga 2017. aastal. Esmakordselt ületas lennujaama rahvusvaheliste reisijate arvult Londoni Heathrow lennujaama 2014. aastal ja on püsinud suurima reisijate arvuga lennujaamana alates sellest ajast. Lennujaamas tegutseb umbes 75 lennufirmat ja see on ka pikamaa lennufirma Emirates kodulennujaam.