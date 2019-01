Reisimess Tourest pikendab tänavu lahtiolekuaega ja üllatab uute sihtkohtadega

Touresti korraldava Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Mariann Luguse sõnul areneb Tourest pidevalt ning pakub inimestele aasta-aastalt rohkem elamusi, asjalikke ettekandeid ja loomulikult väga häid reisipakkumisi, mida on võimalik saada ainult Tourestilt. Mess avatakse kõikidele külastajatele reedel, 8. veebruari kell 13 ning on lahti tavapärasest tund aega kauem ehk kuni kella seitsmeni õhtul.

«Reede on alati olnud külastajate seas populaarne päev, sest see on esimene hetk, mil messil osalejad toovad välja oma spetsiaalsed messiks mõeldud sooduspakkumised,» selgitas Lugus.

Kokku on messil 533 eksponenti 30 riigist. Uute sihtkohtadena on messil esindatud Guatemala ning Turks ja Caicose saared, populaarsematest sihtkohtadest leiab taaskord pakkumisi nii Türki, Kreekasse, Kanaari saartele, Kagu-Aasiasse kui ka Euroopa linnapuhkuseid.

«Koostöös EASi Turismiarenduskeskusega korraldatavas «Puhka Eestis!» hallis on väljas kõik Eesti maakonnad koos üle 300 turismiettevõtte ja -atraktsiooniga, mis tutvustavad oma piirkonna puhkusevõimalusi. Loomulikult leiab külastaja siit ka kodumaised spaad. Eesti siseturism lööb aasta-aastalt uusi rekordeid ning näeme alati külastajate suurt huvi just puhkamisvõimaluste vastu Eestis,» tutvustas Lugus.

«Selleks, et näha, kui head pakkumised on, peab ise kohale tulema. Kes aga ei ole veel suutnud otsustada, kuhu võiks reisida, need peaksid külastama peahallis oleva Reisiklubi programmi, sest seal räägitakse sel aastal eksootilistest ja väga põnevatest sihtkohtadest − Guatemalast Kuuba ja Balini,» rääkis Lugus. «Loomulikult jagavad eksperdid väärt reisinõu ning infot erinevate sihtkohtade kohta.»

Juba kolmandat aastat leiab messilt ka «Elamused ja maitsed» halli, kus koostöös Eesti Maaturismiühingu ja Eesti Toiduteega on väljas Eesti toidupiirkonnad just neile iseloomulike hõrgutistega.

«See üheks nädalavahetuseks avatud Eheda Eesti Toidu pop-up resto on tõenäoliselt parim koht, kus saab kerge vaevaga ära maitsta kogu tõelise Eesti toidu ning viimased aastad on näidanud, et inimesed oskavad seda hinnata,» ütles Lugus. «Tänavu pakuvad autentses Kolu külakõrtsi keskkonnas oma roogi Toidutee 11 toidupiirkonda üle 30 väiketootjaga.»

Samas hallis saab hästi kokku viia ka toiduvalmistamise ja lapsed. Lasteala tegemisi korraldab tänavu Eesti toidupiirkond 2018 «Pärnumaa maitsed», mis pakub lastele lahedaid tegevusi ning võimalust üheskoos kokata.