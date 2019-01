4 suurepärast põhjust, miks külastada eelolevat turismimessi Tourest

Niinimetatud peahallis asuvad välisreise pakkuvad Eesti reisibürood ja -korraldajad, samas hallis on ka Global Village ala. Globaalsest Külast leiad välismaised eksponendid, st kõik messile tulnud potentsiaalsed reisisihtkohad, mille kohta saad infot otse selle riigi esindajalt. «Puhka Eestis» hallis on piduehtes üles rivistatud kõik Eesti maakonnad koos oma turismiettevõtetega. Samuti leiad sa «Puhka Eestis» hallist kodumaised spaad.

1. Soodsad ja ainulaadsed pakkumised üle maailma. Eksponendid on loonud erilised pakkumised, mis on saadaval ainult turismimessil. Pane paika oma puhkuseplaan!

2. Osavõtt suurest puhkuseloosist. See on juba pikki aastaid tuntud tõmbenumber ja loterii, millest saavad osa võtta kõik külastajad, kes jätavad messihallis olevatesse loosikastidesse oma andmetega täidetud messikutsed. Peaauhind on edasi-tagasi lennupiletid kahele Nordicalt. Suurest puhkuseloosist saab osa võtta igaüks, kellel reisihing sees!