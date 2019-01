Eesti neiu Prantsusmaal: konnade, põsemuside ja baguette’ide maal huvitab inimesi päriselt, kuidas sul läheb

Vahetusaasta jooksul veetsime perega palju aega koos – käisime matkamas, erinevatel festivalidel-üritustel, Clermont-Ferrand’ lähedal suusatamas ning külastasime ka teisi linnu Bretagne’is. Iga linn oli hingematvalt ilus, eriti kogu see maastik, ookean, sadamad ja ajaloolised kitsad tänavad. Lisaks käisime vahetusisa mootorpaadiga võrkusid panemas ja püüdsime hiidkrabisid. Bretagne'i piirkonnas on tavaline käia ka tigusid jõesuudmes korjamas. Selleks tuleb kõplataolise tööriistaga kompida liiva sees ja kui kops käib, siis järelikult oled leidnud teokarbi. Mina, kes polnud elus isegi ühtki tigu söönud, rääkimata nende püüdmisest, läksin julgelt kätega liiva seest kraapima. Pärast seda, kui üks väike krabi sõraga mind sõrmest haaras, kasutasin aga reha.

Linn, kus koolis käisin, oli imearmas väike sadamalinnake Lorient. Väikesed jahid, paadid, praamid on seal piirkonnas tavalised. Mõni mu koolisõber käis praamiga isegi koolis.

FOTO: Käroliis Lutsar

Kõige üllatavam oli see, et ma armastasin koolis käimist ning puudusin terve õppeaasta jooksul kõigest kaks päeva – sedagi haiguse tõttu. Ja seda vaatamata sellele, et mina, põline humanitaar, leidsin end reaalsuunas (specialité Sciences de la vie et de la Terre ehk bioloogia-geograafia suund), kus tunniplaanis oli iga nädal kaheksa tundi bioloogiat, kuus tundi keemiat-füüsikat ja kaheksa tundi matemaatikat. Seejuures oli igat humanitaarainet nädalas vaid üks kuni kaks tundi. Ma ei olnud kunagi pidanud koolis nii palju õppima ja vaeva nägema kui siis. Mäletan, kuidas mõned korrad matemaatikatunnist pisarsilmil keset tundi välja läksin, et mitte lootusetult nutma puhkeda, kuna ma ei saanud teemast aru. Lõppude lõpuks läks siiski kõik hästi ja sain ka Prantsusmaa keskkooli lõpudiplomi.

Prantsusmaal koolis oli nii mõnigi asi teisiti, kui harjunud olin. Näiteks käidi koolis välisjalanõudega ja kümneminutiliste vahetundide ajal oldi alati õues. Koristajal oli talviti seetõttu päris palju tööd.

Tundides oli distsipliin väga hea: telefone tundide ajal välja ei võetud ja tundi ei hilinetud. Võiks arvata, et see teeb õpilaste ja õpetajate vahelise läbisaamise keerulisemaks, kuid otse vastupidi. Kõik õpetajad ja töötajad koolis olid imetoredad ja mitte ainult minuga, vaid kõigiga. Nad teadsid oma õpilasi nimepidi, tundsid nende koduseid olukordi, muresid ja rõõme. Koolitöötajad olid avatud ja neid päriselt huvitas, kuidas õpilasel läheb nii kooliasjades kui ka isiklikus elus. Klassiruumis käituti õpetajatega alati lugupidavalt, kuid pikkadel söögivahetundidel oli õhkkond palju vabam – õpilased ja õpetajad rääkisid omavahel juttu ning arutasid elust ja olust. Pikad pooleteisetunnised söögivahetunnid aitasid kaasa ka üldisele positiivsele ja soojale õhkkonnale. Need olid heaks võimaluseks sõpradega aega veeta ja lobiseda, nädalavahetuseks plaane teha ja lihtsalt pead tuulutada.

Samuti olid kõik õpetajad ülitoetavad – kui keegi oli mingis aines natuke teistest maha jäänud, siis õpetajatel olid pärast tunde määratud ajad, et aidata õpilasi järele ja pakkuda lahkelt abi. Kui keegi jäi kooli hiljaks (mis oli seal üsna ebatavaline), siis selle asemel, et õpilast hurjutada, läks ta rääkima õppealajuhatajaga. Vestluse eesmärk oli teada saada hilinemise-puudumise põhjus: äkki asi polnudki selles, et õpilane magas sisse, vaid hoopis midagi sügavamat.

Mis puutub vahetusperesse, siis hoiame siiani kontakti ja eelmisel suvel käisid nad ka mul Eestis külas. Vahetusaasta oli, on ja jääb mu senise elu kõige väärtuslikumaks kogemuseks, mida ei saa mitte millegi vastu vahetada. Üksi tundmatusse hüpata oli 18-aastasele minale paras pähkel, kuid see sisemine areng, silmaringi laienemine ja sõbrad, kelle tänu sellele leidsin, mitte ainult vahetusaastalt vaid ka YFU vabatahtlike hulgast, on mu elule andnud väga suure väärtuse juurde.

FOTO: Käroliis Lutsar