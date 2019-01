Valiti Eesti kõige külastajasõbralikum muuseum

Eesti Kunstimuuseum sai tunnustuse aastatepikkuse kultuuriekspordi, hindamatu Eesti maine kujunduse ning edukate 2018. aasta välisnäituste eest. Muuseumi külastas eelmisel aastal 440 000 inimest, mis on alates Kumu avamisest suurim külastajanumber. 32 näitust korraldati Eestis ja kuus välisriikides. Eesti Kunstimuuseumi näitusi välismaal külastas rohkem kui 330 000 inimest.

Visit Estonia näeb turismiturunduse igapäevatöös sageli, kuidas kultuurihuvist saavad reaalsed külastajanumbrid. Eesti Kunstimuuseum on aastaid viinud tippkultuuri piiri taha ja näidanud paljudele hilisematele estofiilidele esimest korda, mis on Eesti. Kultuurihuvist reaalse majanduskoostööni viinud näidetena on tuua mõne aasta tagune lugu, kui siia kutsutud välisajakirjanik tegi loo laulupeost, millest haaras kinni Norra reisibüroo Berg Hansen. Algas järjepidevate kultuurireiside korraldamine Norra koorilauljatele. Samuti teevad Avinurme rahvusliku käsitöö meistrid praegu tuhandeid laastukorve Jaapani ühele tuntumale sisustuskaubamajale – seegi koostöö algas jaapanlaste tutvumisest Eesti rahvusliku käsitööga.