MEIE MEES AASIAS: kes on kõige kuulsam eestlane Indias?

«Suneet! Kuula mind!... Oota, kuula, mida ma räägin! Meil on vaja bussi! Ma olen sulle kogu aeg seda rääkinud! See oli meil ammu kokku lepitud!» Kill on ilmselgelt endast väljas ja tulistab edasi. «Kuula! Ma räägin sinuga! Me ei mahu ära! Mida? Kaks sõiduautot?! See on võimatu! Meid on üheksa inimest, pluss pillid, pluss pagas. Need ei mahu! Ei mahu sõiduautodesse!» Pinge kasvab. Kill juba sisuliselt röögib.

«Suneet! Lõpeta see jutt! Tuur jääb ära! Ma helistan praegu poistele Eestisse, et nad ei läheks lennuki peale. Nad ei ole veel lennujaamas. Tuur jääb ära! Selge?!»

Vahepeal katkeb kõne või viskab emb-kumb pool toru hargile ja ma julgen tasahilju küsida, et ee, mm, kas on probleeme transpordiga.

«Nojah. Ma olen kogu aeg Suneetile rääkinud, et alla minibussi ei mängi kindlasti välja. Kõik on juba ammu ära räägitud. Nüüd siis selgub, et koht, mille arvelt kokku hoida, on transport.»

Telefon heliseb taas.

«Mida? Ei-ei-ei! Poiste honorari arvelt ei maksa transporti! Nad on selle rahaga arvestanud. Kõik on töötavad inimesed, kes on end kuuks ajaks vabaks võtnud ja selleks see honorar ongi, et nende töötasu kompenseerida. Selle summa peavad nad kätte saama! Muidu jääb tuur ära!»

Vaidlus kestab veel mõnda aega.

«Tundub, et minu tuurile tulek on pisut kahtlane?» uurin siis, kui kõne läbi.

«Eks näis. Ootame homse ära. Ta peab selle bussi hankima, sest muidu me ei lähe lihtsalt sinna ja kõik. Loodame, et ikka saad ühineda meiega,» on Kill siiski positiivselt meelestatud.

Ja kuigi tuurikorraldaja on lubanud asjad korda ajada, no problems, ootab meid paari päeva pärast lennujaamas ees ebameeldiv üllatus. Suneet on siiski üürinud kaks sõiduautot ja ütleb, et kui ära ei mahu, siis üürib veel ühe. See pidavat olema kokkuvõttes ikka soodsam kui buss.

Ja Suneet arvabki viimase hetkeni, et kogu suur täisvarustuses ja reisikohvritega bänd mahub ära kahte sõiduautosse. Ta ei saa sellest aru, miks on Eestist kaasa tassitud kolm kohvritäit tehnikat. Ja milleks üldse on vaja lava- ja helitehnikut? Eestist on kohale tulnud kaheksa inimest, igaühel neist on oma isiklik pagas ning kahel ka kitarrid. Lisaks on vaja kaasas vedada trummikomplekti, mis Bombillazel on juba eelmise India tuuri ajal soetatud ja mida ladustatakse kohapeal.

Kill ei jäta jonni ja nõuab bussi. Korraldaja omakorda, et kui ise bussi kinni maksate, siis võib selle organiseerida. Selle väljaminekuga pole arvestatud ja tõenäoliselt poleks keegi bändi liikmetest nõus seda maksma. Neid on ju sinna esinema tellitud.