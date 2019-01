Just see Eesti maakond valiti Põhjamaade suurimal turismimessil avastamata aardeks

Ida-Virumaa turismikoordinaatori Kadri Jaloneni sõnul pakub Ida-Virumaa soomlastele hulgaliselt teistsuguseid kogemusi, näiteks kõrge pankrannik, turismis taaskasutust leidnud tööstusalad ning Narva linn. «Eelkõige on see väga hea märk sellest, et Soome turismiprofessionaalid näevad meis potentsiaali. See annab Ida-Viru turismis tegutsevatele ettevõtetele signaali, et meil on võimalik sel Eesti jaoks suurimal turismiturul edu saavutada,» ütles Jalonen.