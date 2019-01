Tallink Grupp avas maailma esimese ujuva Tommy Hilfigeri kaupluse

Hilfigeri tooted on kontserni laevadel olnud müügil juba viimased kümme aastat, kuid seni on brändi tooted olnud laevadel kättesaadavad teiste kaubamärkidega ühisel pinnal. Viimastel aastatel on aga Hilfigeri kaubavalik ning toodete populaarsus reisijate hulgas märgatavalt suurenenud ning seetõttu otsustati kaubamärgiga koostöös avada eraldiseisev ning maailma esimene ujuv Hilfigeri kauplus.

«Tommy Hilfigeri tooted on meie klientide seas väga populaarsed ning kuna kaubamärgi toodete valik üha suureneb, siis leidsime Hilfigeri esindajatega, et nüüd on õige aeg klientide soovile vastu tulla ja avada eraldiseisev pood laiema valikuga. Tore on see, et kaupluse näol on tegemist maailma esimese ujuva Hilfigeri kauplusega. Tommy Hilfigeri näol on tegu teise rõivabrändiga, mis Tallink Grupi laevadel oma ujuva kaupluse avanud ning usun, et tuntud kaubamärkide seast tuleb meie laevade pardale tulevikus veel teisigi esimesi ujuvaid kauplusi,» lausus Tallink Duty Free juht Aimar Pärna.