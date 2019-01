Tallinna Lennujaam: töötame uute puhkuse- ja ärisihtkohtade loomise nimel

«Tallinna Lennujaama positsioon on täna parem kui kunagi varem – me teenindame aastas üle kolme miljoni reisija, mida on kaks korda rohkem kui kümme aastat tagasi. Sihtkohtade arv, kuhu on Eestist võimalik lennata, on sama ajaga kasvanud 40 protsenti. Meie pingutusi olla maailma koduseim lennujaam on märgatud ja kõrgelt hinnatud nii kodu- kui välismaal. Aga see on alles vahepeatus. Me näeme, et Tallinna Lennujaam on võimeline kasvama oluliselt suuremaks ehk me suudame teenindada aastas kuni viis miljonit reisijat ja veel rohkem lennuliine. Just nende eesmärkide saavutamiseks töötame me kogu oma meeskonnaga iga päev,« rääkis Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout.