Aeg on asjad pakkida: TOP 5 reisisihtkohta introvertidele

Comparethemarket.com püüdis leida vastust küsimusele, millised reisisihtkohad sobivad kõige enam just introvertidele. Sihtkohtade puhul olid vaatluse all järgmised andmed: rahvaarv, väikeste ja hubaste majutusasutuste arv, parkide arv ja lõunasöögi hind ühele inimesele. Analüüsi käigus selgus, et introvertidele sobivad enim just need viis sihtkohta:

1. Venemaa

Ei ole ilmselt imekspandav, et edetabelisse jõudis suurima pindalaga riik. Venemaa on just kui lõputu, samas hõredalt asustatud. 66% majutusasutustest on kodumajutused ja külalistemajad.

2. Kanada

Kanadas on rahvastikutihedus vaid 3,7 in/km², samas on kohalikud väga sõbralikud, nii et ka introverdid võivad endale mõne uue sõbra leida.

3. Argentiina

Argentiina on ligi 260 pargiga ideaalne sihtkoht kõigile loodusesõpradele. Lonely Planet nimetas Argentiina ka üheks selle aasta parima väärtusega reisisihiks.

4. Austraalia

Kui sa eelistad vombatite ja kängurude seltskonda inimeste omale, ei tule sul Austraalias pettuda. Lisaks leiad eest 192 parki ja palju väikeseid õdusaid majutusasutusi.

5. Soome

Ka meie põhjanaabrite juures on introverdid oodatud külalised. Soome sobib külastamiseks nii suvel kui talvel, loodusesõpru rõõmustavad kaunid rahvuspargid ja matkarajad.

